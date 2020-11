Giornata di sorprese a Casteldebole.

Le Iene, assieme a Sinisa Mihajlovic, hanno organizzato una sorpresa al giovane Mirko, ragazzino malato di leucemia che aveva scritto al tecnico serbo, pure lui colpito da questa infida malattia. E così Mirko è stato invitato a Casteldebole per una grande festa in suo onore dove ha potuto assistere all’allenamento della squadra, parlare con Sinisa stesso e ricevere in dono maglietta e pantaloncini rossoblù.