Soriano: “Il primo obiettivo dev’essere il Bologna. Capitano? Ne sarei orgoglioso”

Sesto giorno di ritiro a Pinzolo e prende parola in conferenza stampa Roberto Soriano, il probabile futuro capitano del Bologna per la prossima stagione. Si parte proprio dal tema della fascia:

"Sicuramente portare la fascia di capitano dev'essere un orgoglio. Mi è stata data in queste partite e sono contento. Non mi dà più responsabilità perché cerco sempre di essere d'aiuto alla squadra. Per ora è un orgoglio portarla. In queste amichevoli sarò io il capitano, poi vedremo a Casteldebole. Sono tra i più anziani e quindi devo dare la carica giusta per cercare di fare meglio dell'anno scorso".

"Io un bravo capitano? Non lo so, sono una persona seria e umile. Con i ragazzi ogni tanto sono duro, ma cerco di aiutarli. Se sarò capitano o no, aiuterò comunque i compagni. Se sarò il capitano, imparerò a farlo perché non sono mai stato uno di tante parole. Decideremo insieme, ma non è così importante farlo".

"Leader giovani? Il leader non è avere la fascia. Abbiamo giovani che hanno un bel carattere e grinta come Soumaoro. Il capitano non è solo in campo, per i giovani è più difficile esprimersi".