Soriano: “Possiamo mettere in difficoltà la Juve”

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo del Bologna. Archiviata la Coppa Italia, nel weekend ripartirà la Serie A con i recuperi, poi lunedì toccherà ai rossoblù riprendere il cammino al Dall’Ara contro la Juve. Di questo ha parlato Roberto Soriano a Sky:

“Ritorno in campo? Per me sarà come sorridere come un bambino – ha affermato – Sono a disposizione della squadra come sempre e siamo pronti per la Juve, abbiamo dimostrato che se andiamo in campo spensierati possiamo mettere in difficoltà chiunque”.