Soriano: “Non abbiamo giocato bene, ma conta la vittoria. Lavoro al massimo per il Bologna”

Roberto Soriano segna e trova il suo nono gol in campionato permettendo al Bologna di vincere 3-1 contro la Sampdoria. Ecco il suo commento a Dazn:

“Abbiamo portato a casa i tre punti anche se non abbiamo messo in campo un bel gioco, ma la cosa importante è la vittoria, il sacrificio di tutta la squadra. La Sampdoria ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo fatto una grande gara sotto l’aspetto della determinazione. Sono contento di aver migliorato il mio record di marcature in Serie A.