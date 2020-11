Soriano e la nazionale: “Darò il massimo col Bologna”

Ritorno in nazionale dopo cinque anni, merito anche dei 4 gol in 7 partite col Bologna in questo avvio di stagione. Dopo Antonio Conte, è stato Roberto Mancini a concedere una nuova chance in maglia azzurra a Roberto Soriano.

Proprio il mediano rossoblù ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per quattro a zero con l’Estonia, sia per lui che per Orsolini è fondamentale il rendimento nel club: “Devo cercare di dare il massimo col Bologna – ha affermato – Voglio continuare così, tutto dipende da come gioco nel club e noi abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Mi godo la nazionale, poi quando tornerò a Bologna continuerò a dare tutto. Emozionato? Sì, è stata una serata unica e ho trovato subito un buon gruppo, noi italiani sappiamo accogliere i nostri compagni e mi sono sentito a casa”.