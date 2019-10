Soriano a Gazzetta: “Ora i punti”

Gli applausi e i complimenti non bastano più, ora servono anche i punti. Bologna-Samp sembrerebbe quasi una sfida salvezza, rossoblù a quota nove, blucerchiati a quota quattro.

Roberto Soriano è stato uno dei giocatori al centro dell’attenzione di questo inizio di stagione, sia per qualche gol sbagliato e soprattutto per quel retropassaggio a Torino. Per il centrocampista è ora di tornare a fare punti importanti, perché ad un certo punto è necessario muovere la classifica al di là del bel gioco. “Bologna, ora servono i punti e non i complimenti – ha affermato Soriano a Gazzetta – Quella con la Samp è per noi una partita importante, una di quelle in cui si può segnare anche di ginocchio…Daremo tutto pure per Sinisa”.