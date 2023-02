Sono già 19000 i tifosi per Bologna-Monza

Il tifo bolognese è pronto a per riabbracciare il Dall'Ara

Non c'è motivo per frenare l'euforia dei tifosi rossoblù dopo la vittoria all'Artemio Franchi. Alle ore 15 di questa domenica il Bologna ospiterà il Monza, e tramite i propri canali ufficiali la società ha confermato la presenza di già 19.000 tifosi al Dall'Ara.

Per la partita sono riservate due promozioni speciali. Una dedicata agli studenti universitari dell'Alma Mater, che grazie al loro badge universitario potranno usufruire di un biglietto nel settore distinti a soli €10; un'altra riservata alla festa di San Valentino, per cui gli abbonati potranno acquistare un biglietto a una persona non abbonata a prezzi scontati.