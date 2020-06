Soldi dai broadcaster, arrivano le rate di Dazn e Img

Buone notizie in arrivo dalle televisioni: Dazn e Img hanno pagato la loro quota mancante dai dirittti tv della Serie A. I soldi dalle due emittenti arriveranno in due tranche, una il 27 giugno, l’altra il 20 luglio. Una vera e propria boccata d’ossigeno per i club di Serie A, che avranno nuova liquidità disponibile.

Al momento nessuna apertura da parte di Sky che continua il muro contro muro con la Lega Calcio. Si continua ad attendere la decisione del Tribunale di Milano sul decreto ingiuntivo di pagamento. Al momento la Lega è ancora decisa a non consentire alla tv di Rogoredo di trasmettere le ultime 6 giornate di campionato, i match interessati dal mancato pagamento.