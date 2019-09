Non è grave, ma l’infortunio rimediato all’adduttore continua a tormentare il centrale inglese della Roma. Dopo aver già saltato le partite contro Sassuolo e Istanbul Basaksehir, il giocatore rischia anche per la partita con il Bologna. Il giocatore potrebbe infatti non venire nemmeno convocato per il match di domenica contro i rossoblu. Al massimo il giocatore potrà sedersi in panchina.