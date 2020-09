Sky – Fatta per Falcinelli alla Reggina

Si sblocca l’affare Falcinelli alla Reggina. L’accordo tra i due club è stato trovato e il calciatore è convinto della destinazione, si attende solo l’ufficialità.

Per la quale bisognerà però aspettare l’inizio della prossima settimana. Nulla di preoccupante, solamente alcuni aspetti burocratici e gli ultimi dettagli del contratto da definire. Ma Sky Sport non ha dubbi, la trattativa andrà in porto. Mossa importante di mercato per il Bologna, che inizia quindi a sfoltire la rosa liberandosi di un ingaggio di 900.000 euro. Buona chance per ripartire anche per l’attaccante classe ’91, visto che la Reggina sembra avere serie ambizioni in vista della prossima Serie B.