Sky apre: “Pronti a trattare con Dazn per la Serie A”

L'ad di Sky Italia Maximo Ibarra ha parlato di possibili accordi con Dazn e di quello che offrirà Sky nel prossimo futuro in un'intervista a Repubblica. Ecco le sue parole:

"Su Sky in ogni caso continueranno ad esserci almeno 400 partite l’anno -ha continuato Ibarra - Fino a luglio, con gli Europei di calcio, ovviamente non cambierà nulla. Poi dalla prossima stagione avremo gli incontri di Champions League, Europa League. E poi la nuova Europa Conference League, oltre alla Premier League e alla Bundesliga. Inoltre continueremo ad essere la tv della Moto Gp e della Formula Uno, del tennis, del basket con la Nba e del rugby. Per questo Sky continua a essere la casa dello sport".