Al termine di Parma-Bologna, finita 0-3 in favore dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di Sky Skov Olsen che oggi è partito titolare per la seconda volta in campionato. Ecco le sue parole:

“Avremmo potuto fare più gol, siamo stati bravi a dimostrare la nostra voglia di vincerla, oggi ho visto un grande atteggiamento da parte di tutti”.