Dopo il rientro ieri in gruppo di Krejci e Skorupski, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Oggi sarà il giorno del reintegro in gruppo di Mattias Svanberg e Andreas Skov Olsen. Chi non sarà in gruppo è Mattia Destro, l’attaccante sta seguendo un percorso differenziato con esercizi mirati e terapie al ginocchio. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio.