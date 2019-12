Difesa peggio dell’anno scorso, ma questo è il gioco di Mihajlovic

E’ un paradosso, ma a questo punto la difesa del Bologna dello scorso anno aveva fatto meglio di quella di adesso. Molto dipende dal gioco offensivo di Sinisa Mihajlovic, che pretende una squadra alta e disposta a rischiare. I rossoblu di Inzaghi infatti, dopo 17 giornate, avevano incassato “solo” 24 gol, e in porta c’era sempre Skorupski. In questa stagione, invece, la squadra di Mihajlovic ha subìto ben 29 reti nello stesso numero di gare.

Il paradosso sta proprio nel fatto che a gennaio il Bologna 2018/19 era in piena zona retrocessione, con appena 2 vittorie all’attivo: quest’anno invece i rossoblu occupano addirittura la 9^ posizione in classifica, con già 6 tronfi conquistati. Nonostante questo, la difesa del Bologna 2019/20 è peggiore – numeri alla mano – di quella della stagione passata. E ci si mette anche Skorupski, portiere tutt’altro che all’altezza di traguardi importanti: l’estremo difensore polacco ci ha messo del suo in più occasioni, lasciando a dir poco a desiderare. Più è messo sotto pressione, e più l’errore è dietro l’angolo.