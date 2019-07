Skorupski: “Non parliamo d’Europa, per prima cosa dobbiamo salvarci”

Al termine dell’allenamento odierno a Neustift, Lukasz Skorupski ha incontrato i giornalisti per un punto della situazione dopo la vittoria contro lo Schalke. Il Bologna è ritornato sulla retta via e ora cercherà di arrivare pronto al via ufficiale della stagione:

“Ieri abbiamo fatto una ottima partita contro una squadra forte. Il mister dopo il Colonia ci aveva chiesto di riprendere il filo e mettere in mostra il gioco dell’anno scorso. Direi che abbiamo fatto bene. I carichi di lavoro sono pesanti, ora in Austria stiamo riprendendo il ritmo partita e piano piano entreremo tutti in forma. Cercheremo di fare il nostro gioco, interpretare al meglio le idee del mister. Arriveremo pronti per Coppa Italia e campionato”.