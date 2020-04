Sisca: “Il rischio zero non esiste ma se messi nelle giuste condizioni siamo pronti a tutto”

Intervistato dai microfoni di E’Tv Rete 7, il medico rossoblu Giovanbattista Sisca, parla della situazione inerente al Covid19 e del piano di rientro in programma per il ritorno in campo.

“Noi medici non abbiamo mai opposto resistenza per quanto riguarda il ritorno alla competizione ma chiediamo garanzie. Chiediamo che ci siano i tempi tecnici necessari per affrontare questa emergenza. Vogliamo essere messi in condizione di poter svolgere il nostro lavoro in maniera chiara e sicura.

Il rischio zero non esiste e sappiamo che qualche rischio bisognerà prenderlo, non ci tiriamo indietro.”