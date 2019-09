SiPairetto

Se con la Spal il Bologna aveva gioito all’ultimo secondo, oggi è successo il contrario. Il calcio è questo, dà e toglie, ma alla fine qualche protesta rossoblù può avere un fondamento di verità. Così come le buone sensazioni su questa squadra.

Partiamo dal finale. Se davvero Pairetto ha fischiato un fallo di mano a Santander nel duello aereo con Juan Jesus (dall’unico replay che ho visto al momento della scrittura mi pare inesistente), siamo alle comiche. Così come è una comica la gestione seguente, cioè con l’arbitro che avrebbe variato la motivazione del fischio adducendo una carica del paraguaiano. Non solo, la punizione viene evidentemente battuta più avanti, insomma, un purpourri. Poi, sul fatto che il gol sia arrivato qualche secondo dopo il 93′ non c’è molto da dire, ci sta che l’arbitro faccia finire l’azione. Resta però che l’avvio della stessa è viziato da un paio di errori, che sommati fanno un patatrac. Agli addendi va aggiunto pure Medel, troppo morbido su Veretout quando invece avrebbe dovuto stenderlo senza se e senza ma sulla trequarti. Palacio ci ha provato ma non ci è riuscito. Poi, una volta che la palla è giunta a Pellegrini, il più era fatto, Dzeko si è smarcato nello smarrimento generale tra Skorupski, Denswil e Medel, insaccando il più facile dei gol. Che faccia male, malissimo, è banale, ma tuttavia sono giuste le rimostranze rossoblù, compresa quella di Bigon che ha di fatto accompagnato Pairetto fino agli spogliatoi per chiedere spiegazioni.

Chiusa la parentesi arbitrale, veniamo alla partita. Non so se il Bologna l’abbia effettivamente preparata come nel primo tempo, cioè squadra bassa e compatta, cercando di speculare sugli errori della Roma, tuttavia è abbastanza evidente il cambio di passo del secondo tempo, nato da una reazione ancora una volta positiva ad un gol subito. C’è poi il rammarico per l’ennesima occasione sprecata da Soriano, con meriti anche di Pau Lopez, mentre nel finale, con la superiorità numerica, si poteva fare qualcosina di più, magari amministrando meglio un pareggio che sarebbe andato bene. Invece, la Roma ha sfiorato il gol due volte con Pellegrini e Dzeko prima di segnare poi con il bosniaco. Resta però la buona prestazione del Bologna nella ripresa, che conferma le impressioni positive avute fino a qui. Poi certo, Mihajlovic ha provato di nuovo a vincerla ma stavolta l’ha persa, anche se l’attenuante arbitrale è doverosa. In sintesi, sicuramente questa sconfitta porterà con sé qualche cicatrice, ma tutto sommato è meglio che si scenda in campo subito con la voglia di incanalare nella maniera giusta la rabbia accumulata oggi. Per Bologna-Roma cala il siPairetto, meglio non pensarci più.