Sinisa per convincere Pulgar a restare

La grande paura che nelle ultime ore aleggia in casa rossoblu, è quella di poter perdere Erick Pulgar durante questa sessione di mercato. Il Bologna vuole trattenerlo a tutti i costi, ma la clausola rescissoria permette a chiunque di poter portare a casa il giocatore per appena 12 milioni di euro. Come ha dichiarato Fenucci tutto dipenderà dal ragazzo, visto che innalzare la clausola appare attualmente quanto mai complicato.

In questo senso Sinisa Mihajlovic potrebbe dare una mano, parlando in prima persona con il giocatore per tentare di convincerlo a restare. La situazione rimane molto complicata, perché anche se per l’allenatore serbo il centrocampista cileno resterebbe volentieri, diventa difficile rinunciare all’occasione di vestire una maglia prestigiosa, magari in grado di competere per lo scudetto.

Secondo il Corriere dello Sport, il rischio che il Bologna corre perdendo Pulgar, è quello di avere una squadra meno competitiva rispetto a quella dello scorso anno.