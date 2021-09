Sinisa Mihajlovic: “Vogliamo vincere per Romano Fogli”

Le parole di Mihajlovic a DAZN

"Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, la stessa cosa vale anche per il Genoa. Proveremo a fare le nostre giocate seguendo sempre i nostri principi, preoccupandoci relativamente della squadra avversaria. Arnautovic? Speriamo meglio di sabato scorso. Romano Fogli? Dispiace tanto, conosco la sua storia e quello che ha fatto per il Bologna: vogliamo vincere per lui e per la sua famiglia”