“Il Bologna che è una squadra che sarà affrontata con grande cautela. I rossoblù stanno trovando stimoli extra e che vogliono giocare per il proprio allenatore. Il Bologna gioca tutte le partite e la Juventus troverà una squadra che gioca senza barricate. L’impressione è che la Juventus non stia sottovalutando l’impegno, c’è la consapevolezza che il Bologna è in salute e potenzialmente può fare uno sgambetto.”

Scheda 1 di 5