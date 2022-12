Si rinforza il Bologna femminile: ecco due acquisti, è caccia alla Serie B

Due innesti per il Bologna femminile che cerca la promozione in B

Sarà un 2023 all'insegna della lotta promozione per il Bologna femminile di mister Bragantini che si gioca con il Merano Women la promozione in Serie B.

Due colpi per i colori rossoblù in vista della ripresa delle attività.

Morucci è invece una mezz'ala classe 1998 nata a Livorno, vanta presenze anche in Serie A e il suo meglio lo ha dato in B all'Empoli, poi Ravenna e Trani. Per lei anche convocazioni in nazionale under 17 e under 19.