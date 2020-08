Si allontana Lyanco: il procuratore incontra lo Sporting

Il Bologna non abbandona la pista Lyanco, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Il Torino infatti vuole almeno 12 milioni di euro per il proprio difensore brasiliano, cifra che al momento i rossoblù non sono disposti a sborsare. Diverso il discorso per quello che riguarda lo Sporting Lisbona: i portoghesi sembrano fare sul serio e spingono per portare il brasiliano in maglia biancoverde.

Il Corriere di Torino spiega come nella giornata di ieri l’agente di Lyanco, Frederico Moraes, si sia incontrato con la dirigenza della squadra portoghese per tentare di chiudere positivamente la trattativa. Il Torino ha aperto ad una cessione del brasiliano, ma solo alle condizioni della squadra granata, ovvero a titolo definitivo e ad una squadra che sia disposta a pagare una somma a due cifre. Il Bologna per ora resta alla finestra, ma la pista per Lyanco sembra raffreddarsi. E lo Sporting Lisbona continua ad insistere.