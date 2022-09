Sfortuna Dijks, dovrà operarsi al ginocchio

La sfortuna colpisce ancora Mitchell Dijks che nei primi allenamenti con il Vitesse, per tornare in forma dopo una estate ai margini, si è infortunato al ginocchio sinistro. Lo ha comunicato il club olandese che parla di intervento chirurgico da effettuare nel corso della settimana. Non sono chiari i tempi di recupero, si parla di qualche settimana ai box per l'olandese che aveva risolto il contratto con il Bologna il 31 agosto.