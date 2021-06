Settore Giovanile – L’ultimo scudetto di categoria nel 2001 con Pioli

Giovedì l'under 17 di Vigiani affronterà il Genoa in semifinale

L'Under 17 di Luca Vigiani vuole replicare la storia e riportare un titolo sotto le Due Torri. Prima però di pensare alla finale, c'è da pensare al Genoa che giovedì sarà ospite a Casteldebole. L'under 17 rossoblù, oltre a essere un gruppo forte e compatto, è una somma di giocatori dalle qualità importanti. A partire da chi ha debuttato in Serie A: Amey, Urbanski e Raimondo per quest'ultimo 10 gol in 7 partite. A disposizione, poi, due estremi difensori di ottimo livello protetti da una difesa di prospettiva. Infine anche i panchina ci sono risorse importanti.