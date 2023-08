Settore Giovanile, la preparazione riparte

Nel pomeriggio di oggi è programmato il primo allenamento dell'Under 18 guidata da Luigi Della Rocca, alla seconda stagione da allenatore in rossoblù. La prima giornata di campionato è fissata domenica 17 settembre. Domani toccherà invece ai classe 2008: per loro l'esordio nel torneo è stabilito a domenica 24 settembre. Stessa data anche per l'Under 15 di Nicolò Mazzanti: come per l'Under 16, anche per l'Under 15 domani sarà il primo giorno di preparazione. Lo comunica il sito ufficiale del Bologna.