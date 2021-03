Settore Giovanile, il programma del weekend

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noto il programma delle squadre del proprio Settore Giovanile, impegnate in questo weekend. Ecco il comunicato:

L’Under 17 di Luca Vigiani, alle 14.30, chiuderà la giornata presso il Centro Sportivo “Cavina”. Per i 2004, questo è il terzo impegno, in seguito alla sconfitta 2-1 in territorio veneto e il pirotecnico 3-5 inflitto ai neroverdi.

L’Under 16 di Denis Biavati, al Centro Sportivo “Cavina”, aprirà il trittico di Test Match giornalieri alle 10.45; annullata, invece, la partita contro l’Under 16 del Ravenna. Nelle partite precedenti, i nostri 2005 – dopo aver faticato contro il Carpi, con cui hanno pareggiato 0-0 – sono prevalsi prima sul Chievo Verona per 1-3, poi sul Sassuolo per 0-3.

L’Under 15 di Francesco Morara intervalla i due impegni, alle 12.30, presso il Centro Sportivo “Biavati”. Questa sarà la quinta partita nel giro di un mese, cominciato con il 4-1 rifilato al Carpi e proseguito con la sconfitta 0-1 in casa con il San Marino, lo 0-2 a domicilio al Chievo Verona, fino ad arrivare alla vittoria con il Sassuolo, ottenuta anch’essa con quest’ultimo punteggio.