Settore Giovanile – I risultati del weekend

In campo solo Under 14 e Under 13, le altre selezioni a riposo

Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo la vittoria della Primavera di sabato mattina contro l'Udinese, le selezioni dell'Under 18, 17, 16 e 15 sono rimaste a riposo. Solo le formazioni Under 14 e Under 13 sono scese in campo nel fine settimana.

L'Under 14 guidata da Massimo Ventura ha perso 1-3 in casa contro il Rimini. Fustini è stato il marcatore dell'unica rete dei rossoblù che vedono allontanarsi il Parma capolista a più otto, ma mantengono il secondo posto a più due sul Sassuolo.

L'Under 13 - squadra A - di Christian Barca ha battuto nettamente l'Imolese per 4-0 nel computo finale e sale a 36 punti in classifica. L'Under 13 - squadra B - guidata da Giuseppe Taccogna e Mario Gussoni è stato sconfitto in trasferta dal Cesena per 3-2.