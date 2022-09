Settore Giovanile, i convocati in nazionale

I rossoblù convocati in nazionale

Oltre a Nicola Bagnolini , Riccardo Stivanello , Antonio Raimondo e Saer Diop , le nazionali giovanili under hanno convocato tre rossoblù.

Manuel Rosetti raggiunge Saer Dion nella nazionale italiana under 18 di Franceschini, mentre Urbanski è stato convocato dalla Polonia Under 19 e, infine, Karlsson dall'Islanda under 19.