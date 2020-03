Serie A sotto attacco: anche Dybala e Maldini positivi al Coronavirus

Aumentano i casi nelle città, ma anche nel mondo del calcio. E purtroppo, proprio nella nostra Serie A. Nella giornata di ieri sono arrivate altre spiacevoli notizie relative a quest’emergenza sanitaria, proprio poche ore prima del nuovo decreto emesso dal Governo. Paulo Dybala e Paolo Maldini sono infatti risultati positivi al Coronavirus. Il campione della Juventus ha effettuato giorni fa il tampone – insieme a tutti i suoi compagni e al resto dei dipendenti bianconeri – il quale però purtroppo gli ha dato l’esito che proprio non sperava. Insieme a lui, contagiata anche la fidanzata Oriana Sabatini.

Stesso esito anche in casa Milan, dove l’ex bandiera ed ora Direttore dell’Area Tecnica è risultato positivo al virus. Insieme a lui anche il figlio Daniel, che aveva appena esordito nella prima squadra rossonera. Entrambi sono in isolamento volontario da due settimane, proprio come la coppia bianconera. Tutti, fortunatamente, sono asintomatici e quindi in buone condizioni. Nella speranza che tutto questo finisca il prima possibile, è facile prevedere che arriveranno altri casi dal nostro campionato.

Fonte: “Carlino”