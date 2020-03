Serie A, si va verso lo slittamento: Bologna-Juve il 13 marzo

Tra il caos generale e le tante ipotesi fatte in questi giorni, si va verso una soluzione. Il Consiglio di Lega si è riunito ieri sera per capire come risolvere il problema, ma la decisione ufficiale verrà presa solo domani. Tuttavia, più passano le ore e più sembra probabile che il campionato subisca un netto slittamento.

L’idea è quella di far recuperare le 6 partite perse lo scorso weekend nel prossimo fine settimana: la 26^ giornata verrà così ridistribuita tra il 7 e il 9 marzo, giorno in cui si giocherà Juventus-Inter. Di conseguenza, tutto il resto verrà proiettato in avanti. Va da sé che il Bologna, avendo già giocato con la Lazio, rimarrà a riposo questa domenica e tornerà in campo la prossima settimana. Al Dall’Ara arriverà poi proprio la Juventus per la 27^ giornata, gara che sarà programmata probabilmente venerdì 13 marzo alle ore 20.45.