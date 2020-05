Serie A – Quarantena squadra, argomento ancora in stand-by

Dopo il via libera definitivo agli allenamenti di gruppo, con tanto di partitelle, Federcalcio e Lega Serie A continuano a lavorare con il Cts alla costruzione della seconda parte del campionato. Al momento viene tenuto in stand-by il tema della quarantena della squadra in caso di tesserati positivi.

Nelle ultime ore era infatti emersa l’idea da parte dei due sistemi amministrativi del calcio italiano, di proporre una versione più soft della quarantena per le squadre. L’idea è infatti quella di ridurre da due, a una sola settimana di quarantena forzata. Non si vuole però forzare la mano del Cts. Secondo Gazzetta infatti si pensa al momento di tenere l’argomento in stand-by per poi ridiscuterne quando la curva dei contagi verrà ridotta ulteriormente.