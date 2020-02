Serie A, premier Conte: “Valutiamo il rinvio dell’intera giornata di campionato”

L’emergenza Coronavirus sta creando grande confusione e incertezza, anche nel mondo dello sport e quindi del calcio. In questi giorni, infatti, non si sta valutando solo di giocare a porte chiuse, ma anche di sospendere l’intera giornata di Serie A. Si sofferma su questo anche il premier Giuseppe Conte, che ieri sera ne ha parlato al programma “Non è l’Arena”.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione contagio grazie a tecnici ed esperti, poi valuteremo il da farsi. Non credo però che in una settimana riusciremo a rallentare il contagio tanto da poter riprendere tutte le manifestazioni sportive: proprio per questo stiamo pensando di sospendere l’intera giornata di campionato”. Possibile stop, dunque, anche per il Bologna, nonostante sia impegnato sabato pomeriggio a Roma contro la Lazio.