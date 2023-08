Serie A, per il Cies il Bologna può arrivare decimo, ma occhio alle riserve

Si va da un livello da o a 100 e in Serie A il valore più alto per quanto riguarda i titolari è ad appannaggio di Napoli e Inter con 72,7, ma i nerazzurri avrebbero una panchina migliore con 47.1 a 43.9. Inter dunque favorita per il titolo. Terza la Juve con 67.7 davanti al Milan con 66,3 e la Roma con 65,9. Seguono Lazio con 64,2, Fiorentina con 63,9, Atalanta 57,9 Torino 56,6 e Bologna decimo con 54,9. Attualmente, però, il Bologna avrebbe una panchina di livello inferiore che la attesa al tredicesimo posto su venti, ma si sa: il mercato è ancora aperto e per Sartori c'è tanto da fare.