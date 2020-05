Serie A, oggi nuovo incontro Lega-diritti tv

Mentre la Bundesliga riparte, l’Italia è ancora ferma al palo. La Serie A non sa ancora se, quando ed eventualmente come ricominciare. Oltre alle incongruenze con il protocollo del comitato tecnico-scientifico, rimane da risolvere anche la questione dei diritti tv.

Come riporta “La Repubblica”, i broadcaster chiedono uno sconto alla Lega Serie A sull’ultima rata della stagione in corso, ma quest’ultima non è disponibile. Senza il pagamento, si andrà incontro ad ingiunzioni. Oggi i club di Serie A incontreranno le tv (Sky, Dazn, Img) per cercare di chiarire la questione.

Fonte: “Tuttomercatoweb”