SERIE A – La ripresa sarà il 20 giugno

C’è la data per la ripresa del campionato. Sarà il 20 giugno il giorno della ripartenza del campionato. Dopo tutto l’ottimismo trapelato in giornata, dall’ok del CTS, fino a quello ostentato da Spadafora al termine del vertice. Il calcio però potrebbe ripartire anche prima, con il 13 giugno la Coppa Italia. L’incontro andato in scena a Roma ha visto l’ok da parte del ministro per la ripresa dei campionati, a partire dalla Serie A.

Il ministro Spadafora a breve parlerà pubblicamente per riportare il resoconto dei due incontri svolti da lui in giornata: il primo quello delle 18:30 con i veritici del calcio e il secondo quello in corso con Conte. Premier che dovrà firmare un Dpcm per ufficializzare la ripartenza.

Fonte: Sky Sport.