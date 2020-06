Serie A in chiaro verso il sì: ecco le due partite indicate

Spiragli concreti e netti di apertura verso la trasmissione di due partite di Serie A in chiaro per la ripartenza del calcio.

Il Ministro Vincenzo Spadafora dovrebbe avere avuto l’ok delle televisioni, partendo da Sky e Dazn ma anche da Rai e Mediaset, per cui sembrerebbe tutto pronto per il grande ritorno della Serie A in chiaro. Intanto, Dazn e Img hanno deciso di saldare la sesta rata dei diritti tv, prima tranche entro il 27 giugno e seconda entro il 20 luglio, mentre sul fronte del calcio in chiaro le partite dovrebbero andare in onda senza spot pubblicitari. Sono già trapelati i possibili match e le modalità di visione: Verona-Cagliari potrebbe andare sulla pagina Youtube di Dazn mentre Atalanta-Sassuolo su Tv 8.