Accordo in dirittura d’arrivo tra Lega di Serie A e broadcaster per la diffusione in chiaro di due partite tra quelle che riapriranno il campionato di Serie A.

Sarà infatti Tv8, canale in chiaro di SKY, a trasmettere la gara tra Atalanta e Sassuolo. Il canale DAZN di Youtube trasmetterà invece la partita tra Hellas Verona e Cagliari.

Fonte: TMW