Serie A il 19 settembre, ritiro del Bfc spostato di qualche giorno?

Si sa la località, ma non ancora la data.

Il Bologna salirà in ritiro a Pinzolo in provincia di Trento, già sede due stagioni fa, verso la fine di agosto in preparazione al via della Serie A. C’è stato però uno slittamento di una settimana del via del campionato, dal 12 al 19 settembre, e anche il club potrebbe variare leggermente le date del ritiro. Inizialmente si era parlato del 20 agosto, per un soggiorno di 10 giorni fino al 30, ma con lo spostamento di una settimana della Serie A non è escluso che il Bologna possa posticipare qualche giorno. Le nuove date potrebbero 24 agosto-5 settembre.

Fonte Gazzetta.