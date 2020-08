Serie A, il 1 settembre il sorteggio dei calendari

Manca meno di un mese all’inizio della nuova stagione di Serie A. Il boom di contagiati tra le squadre italiane non sembra possa influire sulla data di inizio del campionato: si partirà il 19 settembre, come pattuito già da alcune settimane dalla Lega Serie A in accordo con i club.

Cresce quindi la curiosità anche in merito al sorteggio dei calendari. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica la data fissata dalla Lega sarebbe quella del 1 settembre: l’estrazione però non avverrà nella sede di Sky come ogni anno, bensì in via telematica. La decisione è stata presa in relazione alle possibili conseguenze della diffusione del Coronavirus. In merito si attendono conferme ufficiali dalla stessa Lega Serie A.