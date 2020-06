Serie A, ecco quanto perdono le squadre senza tifosi

La Serie A riprende, ma senza tifosi. Nonostante la proposta di Agnelli di valutare una riapertura parziale degli stadi a luglio, il campionato italiano ricomincerà giustamente a porte chiuse. Questo è di certo il rischio minore, ma i danni economici si faranno comunque sentire.

Come riporta il “Corriere dello Sport”, infatti, senza gli incassi del pubblico in queste 124 partite che mancano da giocare, la Serie A non incasserà circa 90 milioni di euro. Perdite importanti per le squadre che avranno addirittura ancora 8 partite da giocare “in casa”. Il prezzo più caro lo paga ovviamente la Juventus, che non percepirà ben 26 milioni di euro dalle restanti giornate all’Allianz Stadium.

