Serie A, ecco la prima squadra a riprendere gli allenamenti

Dopo l’ok da parte del governo, la Serie A ricomincia gli allenamenti individuali. I giocatori potranno infatti andare a correre presso il rispettivo centro sportivo, ancora in maniera del tutto volontaria. Domani ricomincerà anche il Bologna, che aprirà il centro tecnico di Casteldebole ai suoi ragazzi. La prima società in assoluto a ricominciare è però il Sassuolo, che insieme ai rossoblu era stata proprio una di quelle a spingere per ottenere l’ordinanza regionale. Il club neroverde riapre dunque ai calciatori il Mapei Football Center.

Il post Twitter del Sassuolo