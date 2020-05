Serie A, domani la verità riguardo il nuovo protocollo

Importanti novità sul fronte ripresa dove domani, in videoconferenza, la FIGC interverrà insieme al Comitato Tecnico per discutere riguardo una possibile intesa sul protocollo da seguire per ripartire.

Si cercherà un modo per far ricominciare gli allenamenti senza troppe restrizioni: l’eventuale isolamento di una squadra in seguito ad un nuovo positivo comporterebbe infatti un allungamento eccessivo del campionato che porterebbe, di conseguenza, ad una possibile chiusura anticipata.

In base anche ad un nuovo possibile decreto la FIGC, in accordo con il Comitato Tecnico, valuterà il da farsi.

Fonte: Tuttomercatoweb