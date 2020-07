Serie A, classifiche a confronto dopo la 34^ giornata

Con la vittoria di ieri sera della Juventus sulla Lazio, si è conclusa anche la 34^ giornata di Serie A. Questa sera però ne inizierà subito una nuova, con il Bologna che farà visita all’Atalanta. A 4 giornate dalla fine, ci sono già i primi verdetti. Inoltre, è possibile fare alcuni confronti con la passata stagione, nonostante questo sia un anno estremamente particolare. Guardando la classifica, la Vecchia Signora ha 8 punti in meno rispetto alla stagione 2018/19. Saldo in positivo invece per le tre inseguitrici: Inter +10, Atalanta +12 e Lazio +14.

Molto bene il Sassuolo (+7), ma anche il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha infatti 6 punti in più rispetto all’anno scorso. I rossoblu sono oggi, a 4 gare dal termine, al 10^ posto in classifica, a quota 43 punti. A maggio scorso, la squadra ne aveva solo 37 – e stava ancora lottando per la salvezza. Di contro, molto male Spal (-20) e Torino (-19), ma anche il Napoli, che ha 14 punti in meno rispetto all’anno scorso.

Classifiche a confronto dopo la 34^ giornata

Juventus 80 (-8 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 34 giornate)

Inter 72 (+10)

Atalanta 71 (+12)

Lazio 69 (+14)

Roma 58 (=)

Napoli 56 (-14)

Milan 56 (=)

Sassuolo 48 (+7)

Hellas Verona 45 (in Serie B)

Bologna 43 (+6)

Cagliari 42 (+2)

Fiorentina 42 (+2)

Sampdoria 41 (-7)

Parma 40 (+3)

Torino 37 (-19)

Udinese 36 (+3)

Genoa 33 (-2)

Lecce 29 (in Serie B)

Brescia 24 (in Serie B)

SPAL 19 (-20)

Fonte: “Tuttomercatoweb”