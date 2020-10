Serie A, classifica post lockdown: Bologna in difficoltà

C’è stato un calcio pre Covid e uno post Covid anche in termini di rendimento? Sì. Squadre come il Milan e il Sassuolo hanno accelerato, squadre come l’Atalanta hanno invece continuato a macinare punti, formazioni come Lazio e Bologna sono invece andate in difficoltà. Prendendo la classifica del calcio post Covid, cioè le 12 partite del campionato scorso e le 4 di quest’anno, si evince come il Bologna abbia davvero fatto fatica a riannodare i fili del discorso, con lui in crisi pure Parma, Cagliari e Torino. Il calcio post pandemia disegna una squadra rossoblù in lotta salvezza.

