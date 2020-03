Serie A, che confusione: Bologna-Juve a fine stagione?

Aggiornamenti e colpi di scena continui circa le eventuali date delle tante gare di Serie A da recuperare: l’allarme Coronavirus ha creato grandi problemi anche al mondo dello sport, ed il calcio italiano sta pagando la sua poca chiarezza ed organizzazione. Diversamente da altre 12 squadre, il Bologna è regolarmente sceso in campo questo weekend: i rossoblu hanno infatti perso 2-0 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Al momento, dunque, i rossoblu non avrebbero gare da recuperare. Se le limitazioni agli eventi sportivi dovessero però continuare, allora le cose potrebbero cambiare per tutte le formazioni di Serie A.

E’ infatti stata convocata un’assemblea straordinaria al CONI, che si terrà mercoledì 4 marzo. In quell’occasione si deciderà il da farsi. Tra le ipotesi, c’è anche quella di far slittare completamente il campionato: le 6 partite rimaste della 26^ giornata verrebbero quindi giocate il prossimo weekend. Di conseguenza, la 27^ giornata (che comprende anche Bologna-Juventus) passerebbe appunto infondo al calendario o, in alternativa, proprio mercoledì 13 maggio, la data al momento individuata dalla Lega per recuperare le 6 partite rinviate.