Serie A – Bologna a riposo, ecco il programma del weekend

Niente Bologna nel prossimo weekend di partite. I rossoblu, nonostante l’emergenza Coronavirus, sono tra le poche squadre che non hanno risentito delle restrizioni per l’epidemia, giocando regolarmente. La stessa cosa non si può dire delle altre formazioni di Serie A.

Sabato però il massimo campionato di calcio tornerà in campo a porte chiuse. Il Bologna osserverà un weekend di riposo, visto che verranno recuperate le partite rinviate della 26′ giornata. Ecco il programma ufficioso del prossimo weekend di calcio.

Sampdoria-Verona: sabato ore 20:45.

Milan-Genoa: domenica ore 12:30.

Parma-Spal: domenica ore 15.

Sassuolo-Brescia: domenica ore 15.

Udinese-Fiorentina: domenica ore 18.

Juventus-Inter: domenica ore 20:45.