Serena: “Barrow deve lavorare tanto. Il Bologna? Mi diverte e meritava più punti”

Aldo Serena, ex centravanti di Inter, Juventus, Milan e Torino è stato intervistato da Stadio per analizzare la trasformazione di Barrow in attaccante centrale. Ecco le sue parole:

“Barrow è ancora un progetto e la sua stagione a Bologna non ha ancora definito le sue caratteristiche in campo. Ha qualità elevatissime: è veloce, ha tecnica, capacità di cambiare direzione, agilità. Le due reti al Parma non mi hanno tolto il dubbio che avevo perché per fare la prima punta deve migliorare molto nel gioco spalle alla porta. Quando ha campo e si trova la porta di fronte è già molto bravo”.