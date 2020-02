Senza recuperi formazione obbligata

Salvo clamorosi colpi di scena, il Bologna non recupererà nessun infortunato contro l’Udinese.

C’è ancora qualche timida speranza per provare a recuperare Santander, ma è flebile, quasi impossibile pensare ad un Soriano convocato, rientro con la Lazio, così come Sansone per cui potrebbero volerci ancora una decina di giorni. Si sono poi aggiunte le squalifiche di Schouten e Denswil a complicare ulteriormente le cose.

La formazione a tre giorni dalla partita è obbligata. Davanti a Skorupski, spazio a Tomiyasu, Bani, Danilo e Mbaye, in mediana Poli e Dominguez, Svanberg sostituirà Soriano in trequarti con Barrow e Orsolini larghi a sostegno di Palacio. Di fatto gli unici cambi dalla panchina saranno Skov Olsen e Corbo, tutti gli altri saranno giocatori Primavera.