Carlino – Maxi-schermo, Lepore ai tifosi: “Non si può”. La finalissima di Coppa in piazza Lucio Dalla

A correre in soccorso dei tifosi rossoblù ci ha pensato il presidente di Estragon Lele Roveri: "Il megaschermo lo montiamo noi in piazza Lucio Dalla". La differenza ovviamente è la capienza, circa 20mila persone in Piazza Maggiore , solo 3mila in Piazza Lucio Dalla . Anche il capo gruppo della Lega in Consiglio Comunale Matteo Di Benedetto è contrariato dalla decisione del sindaco: "Ogni estate viene messo un maxi-schermo in Piazza Maggiore per il cinema all'aperto. Invito il sindaco a disporre le iniziative necessarie". Alcuni tifosi hanno anche proposto un mega schermo al Dall'Ara, rivolgendosi direttamente al Bologna. Niente da fare. La partita sarà sì trasmessa su maxi schermo: ma in Piazza Lucio Dalla.