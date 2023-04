Sempre più esodo a Verona: disponibili altri 1400 biglietti

Sarà dunque grande esodo in terra veneta per i tifosi rossoblù che in poco tempo hanno esaurito ieri i 1781 biglietti di Curva Nord Superiore, motivo per cui da Verona c'è stata la disponibilità ad aprire anche il settore di Curva Nord Inferiore e a partire da adesso ci saranno altri 1463 biglietti al costo di 22€ (ridotto Under14 2€) nei punti Vivaticket oppure online qui. Non c’è obbligo di fidelity card.